Лауреат Шевченковской премии отдаст часть денег родственникам погибшей на Донбассе военной
27 февраля, 2020, 20:54
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко выбрал лауреатов премии, в номинации "Публицистика, журналистика" победила военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы". Свою победу она посвятила погибшей на Донбассе военной Яне Червоной
Об этом сообщает 24 канал.
Подобная от знакомых узнала, что стала лауреатам Шевченковской премии. Поэтому утренняя новость стала для нее неожиданностью.
В своей книге "Девушки срезают косы" она рассказывает о женщинах на войне.
Автор хоть еще и не получила вознаграждение, но уже решила куда ее денет: часть отдаст родственникам погибшей на Донбассе.
"На самом деле, для меня это большая честь и большая ответственность. Надеюсь, что благодаря этой премии и этой номинации больше людей узнают о Яне Червоной. Это героиня моей книги, которая погибла почти год назад - в начале апреля 2019 года. Эту победу я посвящаю ее памяти", - отметила Подобная.
- Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года.
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