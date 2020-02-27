Коронавирусом заразился футболист итальянского клуба

27 февраля, 2020, 15:36

В Италии коронарвирусом заразился футболист клуба третьего дивизиона - "Пьянезе"

Об этом сообщает La Nazione .

22-летний игрок "Пьянезе", клуба из провинции Сиена, выступающий в третьем по силе итальянском дивизионе - серии C - в минувшее воскресенье пропустил матч команды из-за жара и общего недомогания.

Тест на коронавирус показал положительный результат, игрока поместили в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо. Отмечается, что футболисты "Пьянезе" пока приостановили тренировки и могут оказаться на карантине. Сейчас информацию о том, кто именно из футболистов заразился коронавирусом, не разглашают.

Италия стала четвертым крупнейшим центром коронавируса в мире. Заболели 453 человека, зафиксировано 12 смертельных случаев.