Коронавирусом заразился футболист итальянского клуба
27 февраля, 2020, 15:36
В Италии коронарвирусом заразился футболист клуба третьего дивизиона - "Пьянезе"
Об этом сообщает La Nazione .
22-летний игрок "Пьянезе", клуба из провинции Сиена, выступающий в третьем по силе итальянском дивизионе - серии C - в минувшее воскресенье пропустил матч команды из-за жара и общего недомогания.
Тест на коронавирус показал положительный результат, игрока поместили в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо. Отмечается, что футболисты "Пьянезе" пока приостановили тренировки и могут оказаться на карантине. Сейчас информацию о том, кто именно из футболистов заразился коронавирусом, не разглашают.
Италия стала четвертым крупнейшим центром коронавируса в мире. Заболели 453 человека, зафиксировано 12 смертельных случаев.
- 27 февраля в Милане ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей .
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