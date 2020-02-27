 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоронавирусом заразился футболист итальянского клуба

Коронавирусом заразился футболист итальянского клуба


фото: twitter
В Италии коронарвирусом заразился футболист клуба третьего дивизиона - "Пьянезе"

Об этом сообщает La Nazione .

22-летний игрок "Пьянезе", клуба из провинции Сиена, выступающий в третьем по силе итальянском дивизионе - серии C - в минувшее воскресенье пропустил матч команды из-за жара и общего недомогания.

Тест на коронавирус показал положительный результат, игрока поместили в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо. Отмечается, что футболисты "Пьянезе" пока приостановили тренировки и могут оказаться на карантине. Сейчас информацию о том, кто именно из футболистов заразился коронавирусом, не разглашают.

Италия стала четвертым крупнейшим центром коронавируса в мире. Заболели 453 человека, зафиксировано 12 смертельных случаев.

  • 27 февраля в Милане ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать