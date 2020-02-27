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Espreso.tvОбществоКазак Гаврилюк подтвердил, что после Рады пошел работать таксистом, - СМИ

Казак Гаврилюк подтвердил, что после Рады пошел работать таксистом, - СМИ


фото: ukranews
Бывший нардеп Михаил Гаврилюк, который попал в Раду с Майдана, подтвердил журналистам, что теперь работает таксистом в Киеве

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

Второй день пользователи социальных сетей теряются в догадках, действительно ли бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк работает в столице таксистом. Поводом для такой дискуссии стал пост киевлянки Аллы Железняк.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала киевлянка и выложила фото водителя якобы с телефонного приложения такси.

"Да, я работаю таксистом", - развеял все сомнения в комментарии "КП в Украине" Михаил Гаврилюк.

Бывший депутат добавил, что сейчас живет, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому.

С депутатством Гаврилюк не спешил прощаться. На досрочных парламентских выборах 2019 он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Выборы проиграл с результатом 0,56% - за него проголосовало 512 человек. После проигрыша шутил, что станет "диванным критиком".

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