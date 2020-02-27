Канал для оккупированных территорий будет называться "Дім" ( "Дом") - СМИ

27 февраля, 2020, 17:45

Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года

Об этом "Детектор медиа" сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

По словам источников, дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дім" и как "Дом".

Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.