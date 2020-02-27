Канал для оккупированных территорий будет называться "Дім" ( "Дом") - СМИ
27 февраля, 2020, 17:45
Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года
Об этом "Детектор медиа" сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.
По словам источников, дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дім" и как "Дом".
Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.
- Ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли на 1 марта 2020 года.
- Новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.
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