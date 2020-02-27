Губернатор итальянской Ломбардии пошел на карантин. ВИДЕО
27 февраля, 2020, 18:37
Губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана решил поместить себя на карантин, ведь у его помощника обнаружили коронавирус COVID-19
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Города и села Ломбардии опустели. Жители севера Италии пытаются пересидеть эпидемию коронавируса дома. Изолировал себя от общества даже губернатор региона, где заражены три сотни человек. Жертвами стали более десяти человек. (Видеорепортаж Reuters, перевод - "Радио Свобода")
Напомним, на 27 февраля, темпы распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая два дня подряд превышают соответствующий показатель в эпицентре эпидемии
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-