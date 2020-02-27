 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук пообещал ликвидировать "схематоз" с НДС

Гончарук пообещал ликвидировать "схематоз" с НДС


фото: kmu.gov.ua
Ликвидация теневого рынка налога на добавленную стоимость позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей", где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузки ГФС, вчера - Центрэнерго, сегодня - прекращаем сделки с НДС. Правительство ликвидирует все теневые схемы, в частности нечестные тендеры или налоговые схемы ", - заявил премьер.

По его словам, ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно.

"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться через оборудки.

Один из примеров - в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривень (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривень просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся", - написал Гончарук.

Премьер сообщил, что сегодня налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС.

"Те, кто не платят налоги, будут встречать сопротивление от государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю. При этом украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую", - подчеркнул глава Кабмина.

Он также пообещал, что "схематозники" на должностях в налоговой в областях будут уволены.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать