Гончарук пообещал ликвидировать "схематоз" с НДС

27 февраля, 2020, 12:55

Ликвидация теневого рынка налога на добавленную стоимость позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей", где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузки ГФС, вчера - Центрэнерго, сегодня - прекращаем сделки с НДС. Правительство ликвидирует все теневые схемы, в частности нечестные тендеры или налоговые схемы ", - заявил премьер.

По его словам, ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно.

"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться через оборудки.

Один из примеров - в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривень (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривень просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся", - написал Гончарук.

Премьер сообщил, что сегодня налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС.

"Те, кто не платят налоги, будут встречать сопротивление от государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю. При этом украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую", - подчеркнул глава Кабмина.

Он также пообещал, что "схематозники" на должностях в налоговой в областях будут уволены.