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Espreso.tvОбществоФильм "Мої думки тихі" стал первой украиноязычной лентой в белорусском прокате

Фильм "Мої думки тихі" стал первой украиноязычной лентой в белорусском прокате


фото: Укрінформ
27 февраля в Беларуси стартует прокат украинского фильма режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі". Это первый украинский фильм, который покажут в стране за многие годы и единственный - на украинском

Об этом сообщает белорусское издание " Новы Час".

"Фильм-прорыв украинского кино "Мої думки тихі"выходит в белорусский прокат с 27 февраля. Это первый за много лет украинский фильм, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, который будет показан в кинотеатрах на украинском языке", - так описали ленту белорусские журналисты.

Увидеть "Мої думки тихі" можно с 27 февраля по 4 марта в кинотеатре "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA Cinema by Silver Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино в Минске.

27 февраля в 19.00 в кинотеатре "Пионер" перед показом фильма с коротким вступительным словом выступит Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

  • Напомним, кинопроект "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича получил главный приз на индустриальной платформе Вильнюсского международного кинофестиваля Meeting Point Vilnius еще до премьеры в апреле 2019 г.
  • В июле лента победила на кинофестивале в Карловых Варах
  • Украинский фильм "Мої думки тихі" вернули в прокат по требованию зрителей после премьеры. За 2 недели фильм в украинском прокате собрал более 5 млн грн

 

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