Фильм "Мої думки тихі" стал первой украиноязычной лентой в белорусском прокате

27 февраля, 2020, 14:31

27 февраля в Беларуси стартует прокат украинского фильма режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі". Это первый украинский фильм, который покажут в стране за многие годы и единственный - на украинском

Об этом сообщает белорусское издание " Новы Час".

"Фильм-прорыв украинского кино "Мої думки тихі"выходит в белорусский прокат с 27 февраля. Это первый за много лет украинский фильм, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, который будет показан в кинотеатрах на украинском языке", - так описали ленту белорусские журналисты.

Увидеть "Мої думки тихі" можно с 27 февраля по 4 марта в кинотеатре "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA Cinema by Silver Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино в Минске.

27 февраля в 19.00 в кинотеатре "Пионер" перед показом фильма с коротким вступительным словом выступит Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.