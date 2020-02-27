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Espreso.tvОбществоФонд гарантирования вкладов отправил банк Пшонки на ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов отправил банк Пшонки на ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ПАО "БГ Банк"

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования.

"26 февраля 2020 г. уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ОАО "БГ Банк" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 г. выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам БГ Банка.

Отмечается, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО "БГ Банк" получили 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

  • Напомним, НБУ принял решение ликвидировать "БГ Банк" в феврале 2015 года. Этот банк связывают с сыном бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки - Артемом.

 

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