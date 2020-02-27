Фонд гарантирования вкладов отправил банк Пшонки на ликвидацию
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования.
"26 февраля 2020 г. уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ОАО "БГ Банк" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица", - говорится в сообщении.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 г. выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам БГ Банка.
Отмечается, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО "БГ Банк" получили 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.
- Напомним, НБУ принял решение ликвидировать "БГ Банк" в феврале 2015 года. Этот банк связывают с сыном бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки - Артемом.
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