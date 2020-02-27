Евровидение-2020: певец из Украины отрицает, что поедет представлять Россию

27 февраля, 2020, 11:53

Певец родом из Запорожья Александр Панайотов опроверг информацию о том, что в этом году поедет на Евровидение от России

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Единственный источник, которое достоверно объявит участника от России, - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев по этому поводу не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное - зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - это очень цинично. Всем спасибо ", - написал Панайотов.