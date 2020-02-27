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Espreso.tvОбществоЕвровидение-2020: певец из Украины отрицает, что поедет представлять Россию

Евровидение-2020: певец из Украины отрицает, что поедет представлять Россию


фото: sobesednik
Певец родом из Запорожья Александр Панайотов опроверг информацию о том, что в этом году поедет на Евровидение от России

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Единственный источник, которое достоверно объявит участника от России, - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев по этому поводу не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное - зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - это очень цинично. Всем спасибо ", - написал Панайотов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребят. Об Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым паблик в Инстаграм был сделан вброс в том, что я, Якобы, состояния представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировалы эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунта, який хайпит на данном инфоповоде, а не Имея Официальной информации. Единственный источник, який достоверно огласит участника от России - это Первый канал, який, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давала. Я, в свою очередь, также никакой информацией не власть. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо.

Публикация от Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

  • Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит Панайотов.
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