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Espreso.tvОбществоДымовые шашки и камни: в Винницкой области толпа ворвалась в горсовет, задержаны 11 человек, еще 12 - пострадали

Дымовые шашки и камни: в Винницкой области толпа ворвалась в горсовет, задержаны 11 человек, еще 12 - пострадали


фото: vn.20minut.ua
27 февраля в 11:00 20 мужчин в масках ворвались в горсовет Жмеринки и пытались прервать заседание депутатов

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Более 20 человек ворвались в помещение городского совета в Жмеринке Винницкой области, сообщила полиция.

"В зал, где проходила сессия, их не пустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна", - заявили полицейские.

Правоохранители задержали 11 человек. Во время столкновений пострадали восемь полицейских и четверо людей, которые ворвались в помещение мэрии.

Жмеринский городской совет об инциденте не сообщает. Причины столкновений пока неизвестны.

Винницкие СМИ сообщают, что по неподтвержденной информации акцию устроили активисты винницкой молодежной националистической организации "Эдельвейс".

На фото задержанных видно - часть из них имеет униформу организации "Национальные дружины".

Фото - Нацполиция:

Видео - Сергей Маламура:

 

 

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