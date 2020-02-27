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Espreso.tvОбществоДоля сторонников продажи земли упала до 15%, - опрос

Доля сторонников продажи земли упала до 15%, - опрос

Если бы референдум о продаже с/х земли происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС .

Как отмечают социологи, в течение периода ноября 2019 - февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по во всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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