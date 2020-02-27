День в зоне ООС: один военный погиб, еще один ранен

27 февраля, 2020, 19:18

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: дважды неподалеку Новотошковского - из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.



Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.