Дела Майдана: ГБР передало в суд обвинения против экс-судьи за незаконные аресты активистов Майдана

27 февраля, 2020, 18:36

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана"

Об этом сообщает пресс-служба органа.

Экс-судью обвиняют в незаконном аресте участников Революции Достоинства, а также препятствование организации демонстраций.

"Экс-судья обвиняется в постановлении в феврале 2014 года заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протестов пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов , уличных шествий и демонстраций, проходивших 18 февраля 2014 в центре Киева (ст. 340 Уголовного кодекса Украины). ", - сообщили в ГБР.

Бывшему судье грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.