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Espreso.tvСпортБиатлон: Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Биатлон: Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы


фото: REUTERS
Сборная Украины завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В смешанной эстафете в Раубичах (Беларусь) Украину представляли Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они использовали на огневых рубежах 9 запасных патронов и гарантировали себе золото после заключительной стрельбы, когда оторвались от ближайших преследователей из Норвегии на 50,7 сек.

Украинцы уверенно довели гонку до победы, норвежцы откатились на третье место, а россияне стали вторыми.

Для сборной Украины эта медаль стала на нынешнем ЧЕ четвертой. 26 февраля в суперспринте Дмитрий Подручный получил бронзу, а Елена Пидгрушная - серебро. А сегодня Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко стали третьими в одиночной смешанной эстафете.

На континентальном первенстве, которое происходит сразу после чемпионата мира, большинство команд выступают вторыми составами. Однако, сборная Украины привезла в Беларусь сильнейших биатлонистов.

Чемпионат Европы

Раубичи (Беларусь)

Смешанная эстафета

27 февраля

1. Украина - 1: 11.32,1 (0 штрафных кругов + 9 запасных патронов)

2. Россия - отставание 32,2 (0 + 9)

3. Норвегия - 33,7 (0 + 3)

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