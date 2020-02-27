Биатлон: Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В смешанной эстафете в Раубичах (Беларусь) Украину представляли Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они использовали на огневых рубежах 9 запасных патронов и гарантировали себе золото после заключительной стрельбы, когда оторвались от ближайших преследователей из Норвегии на 50,7 сек.
Украинцы уверенно довели гонку до победы, норвежцы откатились на третье место, а россияне стали вторыми.
Для сборной Украины эта медаль стала на нынешнем ЧЕ четвертой. 26 февраля в суперспринте Дмитрий Подручный получил бронзу, а Елена Пидгрушная - серебро. А сегодня Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко стали третьими в одиночной смешанной эстафете.
На континентальном первенстве, которое происходит сразу после чемпионата мира, большинство команд выступают вторыми составами. Однако, сборная Украины привезла в Беларусь сильнейших биатлонистов.
Чемпионат Европы
Раубичи (Беларусь)
Смешанная эстафета
27 февраля
1. Украина - 1: 11.32,1 (0 штрафных кругов + 9 запасных патронов)
2. Россия - отставание 32,2 (0 + 9)
3. Норвегия - 33,7 (0 + 3)
- Напомним, 26 февраля Дмитрий Подручный выиграл бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате Европы.
- Кроме этого, 26 февраля Елена Пидгрушная выиграла серебряную награду в суперспринте на ЧЕ.
- А 27 февраля Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко финишировали третьими в сингл-миксте .
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