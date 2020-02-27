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Espreso.tvСпортБиатлон: Украина получила эстафетную бронзу на чемпионате Европы

Биатлон: Украина получила эстафетную бронзу на чемпионате Европы


фото: Getty Images
Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко принесли сборной Украины бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Наши биатлонисты использовали семь запасных патронов и финишировали третьими. Золото получила Норвегия, серебро - Германия.

Для сборной Украины эта медаль стала на нынешнем ЧЕ третьей. 26 февраля в суперспринте Дмитрий Подручный получил бронзу, а Елена Подгрушная - серебро.

На континентальном первенстве, которое происходит сразу после чемпионата мира, большинство команд выступают вторыми составами. Однако сборная Украины привезла в Беларусь самых сильных биатлонистов.

Чемпионат Европы

Раубичи (Беларусь)

Одиночная смешанная эстафета

27 февраля

1. Норвегия - 47.12,2 (0 промахов + 12 запасных патронов)

2. Германия - отставание 11,5 (0 + 5)

3. Украина +11,8 (0 + 7)

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