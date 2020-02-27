Биатлон: Украина получила эстафетную бронзу на чемпионате Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Наши биатлонисты использовали семь запасных патронов и финишировали третьими. Золото получила Норвегия, серебро - Германия.
Для сборной Украины эта медаль стала на нынешнем ЧЕ третьей. 26 февраля в суперспринте Дмитрий Подручный получил бронзу, а Елена Подгрушная - серебро.
На континентальном первенстве, которое происходит сразу после чемпионата мира, большинство команд выступают вторыми составами. Однако сборная Украины привезла в Беларусь самых сильных биатлонистов.
Чемпионат Европы
Раубичи (Беларусь)
Одиночная смешанная эстафета
27 февраля
1. Норвегия - 47.12,2 (0 промахов + 12 запасных патронов)
2. Германия - отставание 11,5 (0 + 5)
3. Украина +11,8 (0 + 7)
- Напомним, 26 февраля Дмитрий Подручный выиграл бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате Европы.
- Кроме этого, 26 февраля Елена Пидгрушная выиграла серебряную медаль в суперспринте на ЧЕ.
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