Букеровская премия объявила длинный список нынешних номинантов
27 февраля, 2020, 18:55
Жюри Международной Букеровской премии объявило перечень 13 книг, которые будут претендовать в этом году на награду
Об этом сообщает ТСН .
В длинный список попали 13 произведений:
- Виллем Анкер "Красный пес" (Red Dog).
- Шокуфех Азар "Просветление Деревья ренклод" (The Enlightenment of the Greengage Tree) ,.
- Габриэла Кабезон Камара "Приключения железного Китая" (The Adventures of China Iron).
- Юн Фоссе "Другое название: Септология I-II" (The Other Name: Septology I-II).
- Нино Харатишвили "Восьмое жизни" (The Eighth Life).
- Мишель Уэльбек "Серотонин" (Serotonin).
- Даниэль Кельман "Тиль" (Tyll).
- Фернанда Мельхор "Сезон ураганов" (Hurricane Season).
- Йоко Огава "Полиция памяти" (The Memory Police).
- Эммануэль Пагано "Лицо на кончике моего языка" (Faces on the Tip of My Tongue)
- Саманта Швеблин "Маленькие глаза" (Little Eyes).
- Марике Лукас Риневелд "Вечерний дискомфорт" (The Discomfort of Evening).
- Энрике Вила-Матас "Мак и его проблема" (Mac and His Problem).
Международная Букеровская премия - самая престижная литературная награда, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании.
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