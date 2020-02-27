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Espreso.tvОбществоБукеровская премия объявила длинный список нынешних номинантов

Букеровская премия объявила длинный список нынешних номинантов

Жюри Международной Букеровской премии объявило перечень 13 книг, которые будут претендовать в этом году на награду

Об этом сообщает ТСН .

В длинный список попали 13 произведений:

  • Виллем Анкер "Красный пес" (Red Dog).
  • Шокуфех Азар "Просветление Деревья ренклод" (The Enlightenment of the Greengage Tree) ,.
  • Габриэла Кабезон Камара "Приключения железного Китая" (The Adventures of China Iron).
  • Юн Фоссе "Другое название: Септология I-II" (The Other Name: Septology I-II).
  • Нино Харатишвили "Восьмое жизни" (The Eighth Life).
  • Мишель Уэльбек "Серотонин" (Serotonin).
  • Даниэль Кельман "Тиль" (Tyll).
  • Фернанда Мельхор "Сезон ураганов" (Hurricane Season).
  • Йоко Огава "Полиция памяти" (The Memory Police).
  • Эммануэль Пагано "Лицо на кончике моего языка" (Faces on the Tip of My Tongue)
  • Саманта Швеблин "Маленькие глаза" (Little Eyes).
  • Марике Лукас Риневелд "Вечерний дискомфорт" (The Discomfort of Evening).
  • Энрике Вила-Матас "Мак и его проблема" (Mac and His Problem).

Международная Букеровская премия - самая престижная литературная награда, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании.

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