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Espreso.tvОбществоБольше зарплаты Трампа: глава Укргидроэнерго Сирота заработал за год $650 тысяч. В Минэкоэнерго возмутились

Больше зарплаты Трампа: глава Укргидроэнерго Сирота заработал за год $650 тысяч. В Минэкоэнерго возмутились


фото: пресслужба Укргідроенерго
Министерство энергетики и защиты окружающей среды возмутилось зарплатой главы АО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты. По итогам 2019 г. его зарплата составила $647 800

Об этом говорится на сайте ведомства.

Сумма одних только премий за год, без учета зарплаты, составила 10 млн грн (около $430 тыс., 3 млн грн из них были выплачены в декабре).

При этом зарплата Сироты с июля 2019-го выросла более чем в три раза. Сейчас она составляет почти 782 тыс. грн (около $32 тыс.) в месяц.

Эти данные Минекоенерго получило от компании в ответ на свой запрос.

"Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тыс. в год", - подчеркивают в министерстве.

Там также отметили, что размер премий и должностного оклада в Укргидроэнерго установил наблюдательный совет, который был сформирован в июле 2019 года правительством Владимира Гройсмана.

  • Отметим, Укргидроэнерго - крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, 100% акций которой принадлежит государству в лице Минэкоэнерго. Входит в список 15 крупнейших госпредприятий страны. В ее составе - десять гидроэлектростанций на реках Днепр и Днестр. Еще две - Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2 - в процессе строительства.
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