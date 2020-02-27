Больше зарплаты Трампа: глава Укргидроэнерго Сирота заработал за год $650 тысяч. В Минэкоэнерго возмутились
Об этом говорится на сайте ведомства.
Сумма одних только премий за год, без учета зарплаты, составила 10 млн грн (около $430 тыс., 3 млн грн из них были выплачены в декабре).
При этом зарплата Сироты с июля 2019-го выросла более чем в три раза. Сейчас она составляет почти 782 тыс. грн (около $32 тыс.) в месяц.
Эти данные Минекоенерго получило от компании в ответ на свой запрос.
"Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тыс. в год", - подчеркивают в министерстве.
Там также отметили, что размер премий и должностного оклада в Укргидроэнерго установил наблюдательный совет, который был сформирован в июле 2019 года правительством Владимира Гройсмана.
- Отметим, Укргидроэнерго - крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, 100% акций которой принадлежит государству в лице Минэкоэнерго. Входит в список 15 крупнейших госпредприятий страны. В ее составе - десять гидроэлектростанций на реках Днепр и Днестр. Еще две - Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2 - в процессе строительства.
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