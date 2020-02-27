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Espreso.tvОбществоБанки уже выдали украинцам льготных кредитов на 30 млн грн

Банки уже выдали украинцам льготных кредитов на 30 млн грн


фото: golos-narodu
Украинские банки уже выдали льготных кредитов под 5-7-9% годовых для поддержки бизнеса на общую сумму 30 млн грн

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

"Уже более 30 млн грн для развития существующих бизнесов и начала новых получили предприниматели", - заявил министр.

По его словам, программа льготных кредитов не только предоставляет шанс предпринимателю привлечь дешевые средства на начало бизнеса, но и позволит тем украинском, не прошедшие отбор в банках, получить необходимые навыки для начала собственного дела.

"Эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертной помощи для бизнеса - как стать "на ноги" с помощью государства", - добавил Милованов.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса.

Ставка кредита для предпринимателей зависит от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:

  • 5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.

  • 7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со временем захочет нанять людей, за каждого нанятого работника, ставка снизится на 0,5%.

  • 9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

 

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