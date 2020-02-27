Авиация сил Асада нанесла удар по Идлиб: погибли двое турецких военных
27 февраля, 2020, 10:38
В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в сирийском Идлибе погибли двое военнослужащих ВС Турции
Как сообщает Анадолу , еще двое турецких военных получили ранения.
Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ударом в ответ турецкие военные "нейтрализовали" 114 солдат режима.
По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожена зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.
20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о наступлении на Идлиб, где сирийские войска при поддержке российской авиации начали наступление для захвата региона.
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