Авиация сил Асада нанесла удар по Идлиб: погибли двое турецких военных

27 февраля, 2020, 10:38

В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в сирийском Идлибе погибли двое военнослужащих ВС Турции

Как сообщает Анадолу , еще двое турецких военных получили ранения.

Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ударом в ответ турецкие военные "нейтрализовали" 114 солдат режима.

По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожена зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о наступлении на Идлиб, где сирийские войска при поддержке российской авиации начали наступление для захвата региона.