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Espreso.tvОбществоApple запрещает пользоваться айфонами отрицательным персонажам в фильмах, - режиссер

Apple запрещает пользоваться айфонами отрицательным персонажам в фильмах, - режиссер


фото: reuters
Американская компания Apple не позволяет кинопродюсерам показывать, как отрицательные персонажи пользуются их продукцией

Об этом режиссер фильмов "Ножи наголо", "Последние джедаи" и сериала "Breaking Bad" Райан Джонсон рассказал в интервью Vanity Fair, пишет The Verge.

Джонсон рассказал журналистам об одной из сцен в фильме "Ножи наголо", в которой героиня держит айфон.

"Не знаю, должен ли я говорить об этом. Такие слова могут навредить моей работе над следующим детективом. Но я все же скажу, потому что это значимая деталь. Apple позволяет показывать айфоны в фильмах, но, что очень важно, если вы будете смотреть детектив - "плохие парни" не могут ими пользоваться в кадре ", - сказал режиссер.

 

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