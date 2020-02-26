 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский указом установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма

Зеленский указом установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя"

Указ №58 / 2020 Опубликован на сайте президента.

"С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: Установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля", - говорится в указе.

Зеленский также постановил Кабинету Министров обеспечивать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества разработку и утверждение планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать