Зеленский указом установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма
Указ №58 / 2020 Опубликован на сайте президента.
"С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: Установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля", - говорится в указе.
Зеленский также постановил Кабинету Министров обеспечивать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества разработку и утверждение планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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