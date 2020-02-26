 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа "работу на украинские спецслужбы": на Луганщине оккупанты на 12 лет осудили сотрудника университета

За "работу на украинские спецслужбы": на Луганщине оккупанты на 12 лет осудили сотрудника университета

Боевики на Луганщине осудили сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова к 12 годам заключения за "работу на украинские спецслужбы".

Об этом сообщает "МГБ ЛНР", передает Украинская правда.

"26 февраля этот "суд" приговорил Григорова за совершение  "государственной измены". "Следователи" заявили, что он при пересечении КПВВ "Станица Луганская" был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками", - говорится в сообщении.

Также в "ЛНР" заявили, что по заданию украинской разведки Григоров занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну и передавал их украинским спецслужбам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать