За "работу на украинские спецслужбы": на Луганщине оккупанты на 12 лет осудили сотрудника университета

Об этом сообщает "МГБ ЛНР", передает Украинская правда.

"26 февраля этот "суд" приговорил Григорова за совершение "государственной измены". "Следователи" заявили, что он при пересечении КПВВ "Станица Луганская" был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками", - говорится в сообщении.

Также в "ЛНР" заявили, что по заданию украинской разведки Григоров занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну и передавал их украинским спецслужбам.