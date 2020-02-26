За "работу на украинские спецслужбы": на Луганщине оккупанты на 12 лет осудили сотрудника университета
26 февраля, 2020, 13:55
Боевики на Луганщине осудили сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова к 12 годам заключения за "работу на украинские спецслужбы".
Об этом сообщает "МГБ ЛНР", передает Украинская правда.
"26 февраля этот "суд" приговорил Григорова за совершение "государственной измены". "Следователи" заявили, что он при пересечении КПВВ "Станица Луганская" был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками", - говорится в сообщении.
Также в "ЛНР" заявили, что по заданию украинской разведки Григоров занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну и передавал их украинским спецслужбам.
- 15 февраля во время Мюнхенской международной безопасности конференции Владимир Зеленский заверил, что продолжит добиваться освобождения всех украинских пленников из плена в ОРДЛО и РФ.
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