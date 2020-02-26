За два дня американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн из-за коронавируса
26 февраля, 2020, 17:03
Акции продолжают падение на фоне бегства инвесторов от более рисковых активов из-за беспокойства о замедленияи роста мировой экономики, вызванного смертельным коронавирусом
Об этом сообщает CNBC.
В частности, двухдневная потеря S&P 500 в размере 6,3% была крупнейшей с августа 2015 года, когда китайские власти обесценили юань в условиях торговой войны между США и КНР.
Во вторник, 25 февраля, падение индекса Dow Jones Industrial Average на 900 пунктов добавило к существенному снижению на 1000 пунктов днем ранее. Nasdaq Composite присоединился к другим индексам и спустился на 2,8%. Снизилась также и доходность облигаций, в том числе доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордно низкого показателя в 1,3%.
- Напомним, китайский коронавирус 24 февраля орушил мировые рынки и цены на нефть. В США торги в понедельник открылись обвалом. В частности, индекс S&P 500 потерял 3%, Dow Jones - 3,4%, а Nasdaq Composite - почти 4%. К вечеру они начали терять поменьше - 2,5%, 2,6% и 2,8% соответственно.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-