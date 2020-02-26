За два дня американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн из-за коронавируса

26 февраля, 2020, 17:03

Акции продолжают падение на фоне бегства инвесторов от более рисковых активов из-за беспокойства о замедленияи роста мировой экономики, вызванного смертельным коронавирусом

Об этом сообщает CNBC.

В частности, двухдневная потеря S&P 500 в размере 6,3% была крупнейшей с августа 2015 года, когда китайские власти обесценили юань в условиях торговой войны между США и КНР.

Во вторник, 25 февраля, падение индекса Dow Jones Industrial Average на 900 пунктов добавило к существенному снижению на 1000 пунктов днем ранее. Nasdaq Composite присоединился к другим индексам и спустился на 2,8%. Снизилась также и доходность облигаций, в том числе доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордно низкого показателя в 1,3%.