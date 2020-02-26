 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа два дня американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн из-за коронавируса

За два дня американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн из-за коронавируса

Акции продолжают падение на фоне бегства инвесторов от более рисковых активов из-за беспокойства о замедленияи роста мировой экономики, вызванного смертельным коронавирусом

Об этом сообщает CNBC.

В частности, двухдневная потеря S&P 500 в размере 6,3% была крупнейшей с августа 2015 года, когда китайские власти обесценили юань в условиях торговой войны между США и КНР.

Во вторник, 25 февраля, падение индекса Dow Jones Industrial Average на 900 пунктов добавило к существенному снижению на 1000 пунктов днем ранее. Nasdaq Composite присоединился к другим индексам и спустился на 2,8%. Снизилась также и доходность облигаций, в том числе доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордно низкого показателя в 1,3%.

  • Напомним, китайский коронавирус 24 февраля орушил мировые рынки и цены на нефть. В США торги в понедельник открылись обвалом. В частности, индекс S&P 500 потерял 3%, Dow Jones - 3,4%, а Nasdaq Composite - почти 4%. К вечеру они начали терять поменьше - 2,5%, 2,6% и 2,8% соответственно.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать