Индейцы массово блокируют дороги в Канаде: десятки задержанных

26 февраля, 2020, 12:27

Канадская полиция арестовала по всей стране около 30 представителей коренных народов (индейцев) и их сторонников, которые блокировали транспортные пути

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, протесты происходили в провинциях Квебек, Онтарио и Британская Колумбия.

Отмечается, что полиции пришлось силой прекращать блокирование порта Ванкувера и нескольких железнодорожных узлов в Британской Колумбии. Впрочем, митинг возле центрального входа в парламент Британской Колумбии в Виктории продолжается.

В двух местах железная дорога была некоторое время заблокирована и в провинции Квебек, однако полиция быстро прекратила протесты.

В самой населенной канадской провинции Онтарио протесты привели к значительным задержкам пригородного сообщения вокруг Торонто и тоже обусловили несколько арестов.

Отметим, что действующие протесты в Канаде происходят в знак солидарности с индейцами народности Ветсуветен из провинции Британская Колумбия, которые пытаются противостоять строительству газопровода через свою территорию и являются реакцией на силовое прекращение полицией блокады железнодорожных путей в городе Бельвиль в понедельник. Протестующие требуют у канадской полиции покинуть территорию Ветсуветен и отказаться от защиты имущества компании-владелицы трубопровода.

Отметим, что железнодорожному сообщению в Бельвилле еще с начала февраля препятствовали члены народности Тиендинага-Могавк. Протестующие требовали у канадской полиции покинуть территорию Ветсуветен. Протест могавков привел к многодневной полной остановке пассажирского железнодорожного сообщения и значительному усложнению движения транспортных поездов по территории Канады. В свою очередь, это спровоцировало большие очереди в канадских портах и дефицит некоторых товаров. Федеральное правительство несколько недель пыталось договориться с протестующими, однако они постоянно отказывались от предлагаемых встреч с министрами. Как следствие, утром понедельника полиция силой прекратила блокаду, арестовав несколько ее участников.

Добавим, что компании-владелице железной дороги в Бельвилле удалось получить судебное решение, которое требует восстановить движение поездов, еще 7 февраля, однако до понедельника оно не выполнялось.