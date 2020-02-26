Встреча глав МИД нормандской четверки планируется через месяц, - Пристайко

26 февраля, 2020, 13:10

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) планируется через месяц

Об этом он заявил на брифинге, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, ведется ли подготовка к встрече на уровне советников в "нормандском формате". Пристайко ответил, что работа ведется на всех уровнях и в том числе на уровне советников лидеров государств.

"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в "нормандском формате", - сказал Пристайко. По словам главы МИД, встреча может произойти тогда, когда "увидим некоторый прогресс, ради которого мы соберемся ".

Пристайко добавил, что встреча глав МИД может состояться ориентировочно в конце марта. "Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции - все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и мы готовим лидеров для встречи", - пояснил Пристайко.

Министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран "нормандcкого формата". В то же время речь идет об отсутствии прогресса на всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря. "

Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин ", - уточнил Пристайко.

Также министр напомнил, что с самого начала лидеры "нормандской четверки" планировали встретиться в апреле. "Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Из семи вопросов, о которых договорились лидеры, на сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, выполнено одно. Это действительно немного, но это позволяет с оптимизмом смотреть на следующую встречу", - сказал Пристайко. Он подчеркнул, что для Украины главным было вернуть из-за решетки людей и часть вернули.

"Сейчас мы надеемся до встречи еще, наверное, в Берлине мы сможем вернуть еще больше украинцев из-за решетки. Это откроет путь для продвижения на других треках", - подытожил глава МИД.