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Espreso.tvОбществоВсегда помню о Путине, - Чорновол рассказала, почему снимает видео с автоматом

Всегда помню о Путине, - Чорновол рассказала, почему снимает видео с автоматом


фото: скрін з відео
Бывший нардеп и журналист Татьяна Чорновол заявила, что снимает видео в красном платье и с автоматом из-за того, что надо знать, что на границе стоит Путин и всегда пытается воспользоваться внутренними проблемами Украины

Об этом Татьяна Чорновол рассказала в видеотрансляции на Facebook-странице Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос, почему она снимает видео с автоматом, Чорновол ответила: "Как-то костыли не подходят к красному платью. Во-вторых, с автоматом я по улице не хожу. Он у меня лежит, как и положено, дома в сейфе. Тем более в своих видео, я раскрыла суть этого автомата".

Она рассказала, что эти видео - это определенные советы революционерам.

"У меня в этом плане очень большой опыт, ветеран трех революции. Сейчас пошла фактически в четвертую, по сути, чем сейчас занимаюсь.Поэтому я сейчас решила систематизировать этот опыт, на основе своих примеров, сделать такие лекции, но в рамках этих лекций четко сказала, что автомат не имеет отношения к украинским Майданам", - сказала Чорновол.

Экс-нардеп отметила, что Майданы не какая-нибудь война - это исправление народом ошибок.

"Народ приходит на выборы, приводит к власти, например, бандитов Януковича, а потом выходит на Майдан и исправляет ошибки. Это не война и потому насилия там быть не может. А почему я с автоматом? Потому что. Я всегда помню о Путине и всегда, решая наши внутригосударственные проблемы, надо знать, что на границе стоит Путин и всегда пытается этим воспользоваться. Поэтому, я с автоматом", - подытожила Чорновол.

  • Экс-нардеп Татьяна Чорновол с автоматом в руках и красном платье рассказала, как получила наградной автомат.

 

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