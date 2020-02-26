Врач Белого дома рассказал, как Трампа пытались приучить к здоровой пище и спорту

26 февраля, 2020, 15:19

Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о своих попытках изменить диету президента США Дональда Трампа и приучить его к здоровой пище

Об этом говорится в материале The New York Times,

Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Мы работали над его диетой", - говорит Джексон.

Известно, отмечает "Голос Америки", что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Ранее сообщалось, что Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.