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Espreso.tvОбществоВрач Белого дома рассказал, как Трампа пытались приучить к здоровой пище и спорту

Врач Белого дома рассказал, как Трампа пытались приучить к здоровой пище и спорту


фото: reuters
Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о своих попытках изменить диету президента США Дональда Трампа и приучить его к здоровой пище

Об этом говорится в материале The New York Times,

Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Мы работали над его диетой", - говорит Джексон.

Известно, отмечает "Голос Америки", что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Ранее сообщалось, что Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.

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