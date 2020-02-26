Власти Гонконга раздаст каждому жителю по $1200, чтобы облегчить жизнь

26 февраля, 2020, 13:13

Представители власти объясняют, что пошли на такой шаг, чтобы облегчить финансовое положение жителей и простимулировать местную экономику

Об этом сообщает ВВС.

Экономика региона в последнее время переживает непростые времена: прежде всего, из-за регулярных протестов и коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в Гонконге зафиксирован 81 случай инфицирования коронавируса, два из них - смертельные.

"Наша экономика в этом году сталкивается с огромными проблемами", - заявил министр финансов Гонконга Пол Чан.

"После тщательного анализа ситуации я решил пересчитать по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) всем постоянным жителям старше 18 лет. Цель - привлечь потребление и снять финансовое бремя", - добавил министр.

Власти также намерены снизить плату за аренду жилья, а также налоги на имущество и зарплату.

Согласно прогнозам, уже в следующем году дефицит бюджета достигнет $18 млрд - это рекордный показатель для Гонконга.

Кроме коронавируса и протестов, на ухудшение экономического положения региона ощутимо влияет и торговая война Китая и США.

Ранее власти создали фонд помощи для отраслей экономики, которые сильно пострадали из-за вспышки коронавируса, в частности, речь идет о гостинично-ресторанной и туристической отраслях.