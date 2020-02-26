Великобритания и Нидерланды подняли истребители из-за российского Ту-95 вблизи Норвегии

26 февраля, 2020, 18:28

ВВС Великобритании и Нидерландов подняли в воздух свои истребители после обнаружения российского бомбардировщика Ту-95 к западу от Норвегии

Об этом сообщает AirLive.net .

"Самолет королевских ВВС летит на Шетландские острова после того, как у побережья Норвегии был замечен российский бомбардировщик Ту-95, который направляется на запад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, британские ВВС подняли в воздух самолет Voyager из Бриз Нортона и два истребителя Typhoon из Лоссимута. Кроме того, два истребителя были подняты в воздух из Буде в Норвегии.

Нидерландские ВВС также подняли истребитель F-16.