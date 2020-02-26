Великобритания и Нидерланды подняли истребители из-за российского Ту-95 вблизи Норвегии
26 февраля, 2020, 18:28
ВВС Великобритании и Нидерландов подняли в воздух свои истребители после обнаружения российского бомбардировщика Ту-95 к западу от Норвегии
Об этом сообщает AirLive.net .
"Самолет королевских ВВС летит на Шетландские острова после того, как у побережья Норвегии был замечен российский бомбардировщик Ту-95, который направляется на запад", - говорится в сообщении.
Как отмечается, британские ВВС подняли в воздух самолет Voyager из Бриз Нортона и два истребителя Typhoon из Лоссимута. Кроме того, два истребителя были подняты в воздух из Буде в Норвегии.
Нидерландские ВВС также подняли истребитель F-16.
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