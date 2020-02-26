В зоне ООС могут ввести дополнительные меры на КПВВ из-за коронавируса, - Олифер
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
По ее словам, украинская сторона проинформировала представителей ОРДЛО об установке на КПВВ дополнительных средств контроля, а также призвала противоположную сторону к аналогичным мерам.
"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживающихся людей. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля над эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - написала Олифер.
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