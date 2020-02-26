В Индии в ходе массовых беспорядков погибли 27 человек
Об этом сообщает NDTV.
"После более чем трех дней беспрецедентного насилия на северо-востоке Нью-Дели, в котором 27 человек погибли и не менее 200 пострадали, премьер-министр Нарендра Моди сегодня призвал к миру и братству и заявил, что провел детальный анализ ситуации в различных частях национальной столицы", - говорится в сообщении.
В полиции города заявили, что в результате протестов были арестованы за насильственные действия 106 человек и ситуация пока под контролем.
Ранее сообщалось, что в столице Индии Нью-Дели погибли 20 человек и 189 получили ранения во время массовых беспорядков, вызванных новым законом о гражданстве.
Закон о внесении изменений в гражданство (CAA), по мнению критиков, является антимусульманским. В перспективе он может быть применен против 200 миллионов мусульман в Индии, когда будет создан общегосударственный реестр граждан.
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