В Индии в ходе массовых беспорядков погибли 27 человек

26 февраля, 2020, 17:59

В результате массовых беспорядков против нового закона о гражданстве в Нью-Дели количество погибших достигло 27 человек, раненых - более 200

Об этом сообщает NDTV.

"После более чем трех дней беспрецедентного насилия на северо-востоке Нью-Дели, в котором 27 человек погибли и не менее 200 пострадали, премьер-министр Нарендра Моди сегодня призвал к миру и братству и заявил, что провел детальный анализ ситуации в различных частях национальной столицы", - говорится в сообщении.

В полиции города заявили, что в результате протестов были арестованы за насильственные действия 106 человек и ситуация пока под контролем.

Ранее сообщалось, что в столице Индии Нью-Дели погибли 20 человек и 189 получили ранения во время массовых беспорядков, вызванных новым законом о гражданстве.

Закон о внесении изменений в гражданство (CAA), по мнению критиков, является антимусульманским. В перспективе он может быть применен против 200 миллионов мусульман в Индии, когда будет создан общегосударственный реестр граждан.