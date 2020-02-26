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Espreso.tvОбществоВ школах вместо "Защиты Отечества" будут изучать "Защита Украине", - МОН

В школах вместо "Защиты Отечества" будут изучать "Защита Украине", - МОН


фото: vchutelzv.blogspot
Ученики школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украины" вместо "Защиты Отечества"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Наше образование долго подражала советской парадигме, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

"Защита Украины" - обязательный предмет для изучения в 10-11 классах. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

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