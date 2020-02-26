В РФ задержали 4 украинцев по подозрению в торговле наркотиками, - росСМИ

26 февраля, 2020, 17:57

В Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, была ликвидирована крупная нарколаборатория во Владимирской области и изъято около тонны наркотиков. При этом он добавил, что среди задержанных якобы четыре украинца.

"В МВД России сообщили, что задержанные с начала 2018 года по сентябрь 2019-го якобы синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 килограмма.

На след вероятных наркоторговцев силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, которые доставляли запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов. Двух украинцев российские полицейские задержали, остановив их автомобиль на Горьковском шоссе во Владимирской области.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе того же региона. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, более 1,8 тонны прекурсоров и задержаны еще двое граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений.

Позже в лесном массиве полицейские обнаружили тайник с альфа-PVP массой более 30 кг, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркотической жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 кг.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение пяти месяцев. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.