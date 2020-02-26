 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ задержали 4 украинцев по подозрению в торговле наркотиками, - росСМИ

В РФ задержали 4 украинцев по подозрению в торговле наркотиками, - росСМИ

В Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, была ликвидирована крупная нарколаборатория во Владимирской области и изъято около тонны наркотиков. При этом он добавил, что среди задержанных якобы четыре украинца.

"В МВД России сообщили, что задержанные с начала 2018 года по сентябрь 2019-го якобы синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 килограмма.

На след вероятных наркоторговцев силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, которые доставляли запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов. Двух украинцев российские полицейские задержали, остановив их автомобиль на Горьковском шоссе во Владимирской области.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе того же региона. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, более 1,8 тонны прекурсоров и задержаны еще двое граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений.

Позже в лесном массиве полицейские обнаружили тайник с альфа-PVP массой более 30 кг, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркотической жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 кг.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение пяти месяцев. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать