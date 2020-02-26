В РФ подтвердили задержание украинцев по подозрению в сбыте наркотиков, - МИД

26 февраля, 2020, 18:48

26 февраля российская сторона официально подтвердила Посольству Украины в РФ факт задержания четырех украинцев в связи с возбуждением против них дела относительно попыток сбыта наркотических средств

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ отправлена нота о предоставлении дополнительной информации по делу", - сказал он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в РФ задержали 4 украинцев по подозрению в торговле наркотиками