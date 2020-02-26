В РФ подтвердили задержание украинцев по подозрению в сбыте наркотиков, - МИД
26 февраля, 2020, 18:48
26 февраля российская сторона официально подтвердила Посольству Украины в РФ факт задержания четырех украинцев в связи с возбуждением против них дела относительно попыток сбыта наркотических средств
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.
"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ отправлена нота о предоставлении дополнительной информации по делу", - сказал он.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в РФ задержали 4 украинцев по подозрению в торговле наркотиками
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-