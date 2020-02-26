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Espreso.tvОбществоВ Херсоне прошла акция против аннексии Крыма со стороны РФ

В Херсоне прошла акция против аннексии Крыма со стороны РФ


фото: Крим.Реалії
На главной площади Херсона в День сопротивления Крыма российской оккупации прошла акция, организованная городским Меджлисом крымских татар

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На акцию вышли волонтеры, активисты и вынужденные переселенцы из Крыма.

Люди пришли с плакатами, говорили о событиях 2014 года в Крыму и напомнили, что Крым - это Украина.

"У меня лично есть огромный вопрос: почему в информационное пространство вбрасываются идеи от некоторых представителей действующей власти относительно подачи днепровской воды в Крым? Вода в Крым - это почти единственный эффективный, действенный и самое главное - мирный способ давления на оккупационную власть, агрессора. И поэтому все призывы, касающиеся подачи воды в Крым, они, как минимум, дилетантские и как максимум - это предательство. Война в Украине началась с захвата Крыма и должна завершиться только после его освобождения. Но для этого нам всем нужно объединяться", - рассказал на собрании председатель Херсонского городского Меджлиса Ибрагим Сулейманов.

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