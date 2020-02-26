Укрпочта будетучить украинских предпринимателей, как продавать за границу
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, E-Export School - это открытая информационная платформа для украинских производителей, цель которой - помочь представителям малого и среднего бизнеса выйти на внешние рынки и запустить продажи из Украины за границу.
E-Export School проведет серию образовательных 8-часовых интенсивов с 13 марта по 1 октября в 24 городах Украины. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Видеозаписи семинаров будут также доступны на YouTube. Расписание семинаров можно посмотреть на сайте.
На практических интенсивный E-Export School будут раскрывать следующие темы:
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особенности работы на международных торговых площадках: Etsy, eBay, Amazon, Shopify, Joom, Asos;
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возможности Export Promotion Office для малого и среднего бизнеса;
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настройки процессов доставки и оплаты;
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особенности обслуживания клиентов;
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маркетинговая поддержка проектов;
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топ-сервисы по оптимизации работы с клиентами.
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