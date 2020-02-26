Укрпочта будетучить украинских предпринимателей, как продавать за границу

26 февраля, 2020, 15:45

Государственный оператор "Укрпочта" запустила новую волну образовательных интенсивов в пределах своего проектуа E-Export School

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, E-Export School - это открытая информационная платформа для украинских производителей, цель которой - помочь представителям малого и среднего бизнеса выйти на внешние рынки и запустить продажи из Украины за границу.

E-Export School проведет серию образовательных 8-часовых интенсивов с 13 марта по 1 октября в 24 городах Украины. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Видеозаписи семинаров будут также доступны на YouTube. Расписание семинаров можно посмотреть на сайте.

На практических интенсивный E-Export School будут раскрывать следующие темы: