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Espreso.tvОбществоУкрпочта будетучить украинских предпринимателей, как продавать за границу

Укрпочта будетучить украинских предпринимателей, как продавать за границу


фото: zn.ua
Государственный оператор "Укрпочта" запустила новую волну образовательных интенсивов в пределах своего проектуа E-Export School

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, E-Export School - это открытая информационная платформа для украинских производителей, цель которой - помочь представителям малого и среднего бизнеса выйти на внешние рынки и запустить продажи из Украины за границу.
E-Export School проведет серию образовательных 8-часовых интенсивов с 13 марта по 1 октября в 24 городах Украины. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Видеозаписи семинаров будут также доступны на YouTube. Расписание семинаров можно посмотреть на сайте.

На практических интенсивный E-Export School будут раскрывать следующие темы:

  • особенности работы на международных торговых площадках: Etsy, eBay, Amazon, Shopify, Joom, Asos;

  • возможности Export Promotion Office для малого и среднего бизнеса;

  • настройки процессов доставки и оплаты;

  • особенности обслуживания клиентов;

  • маркетинговая поддержка проектов;

  • топ-сервисы по оптимизации работы с клиентами.

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