Украинскому политзаключенному угрожают изнасилованием, - Денисова

26 февраля, 2020, 20:53

Администрация российской тюрьмы грозит изнасилованием украинскому политзаключенному Владимиру Якименко

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, угрозы связаны с тем, что Якименко неоднократно обращался к украинскому омбудсмену и представителям дипломатических учреждений Украины, после чего осуществлялись проверки колонии, где содержится украинских политзаключенный.

"Гражданина Украины, которого незаконно удерживают в" ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской областии "планируют перевести в тюремную больницу, якобы для лечения. Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - сообщила Денисова.

Также украинский омбудсмен отметила, что несмотря на требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, он до сих пор не осмотрен врачами. При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует на обращения Денисовой.

"Поэтому снова обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", - написала Денисова.