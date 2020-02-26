Украинскому политзаключенному угрожают изнасилованием, - Денисова
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
По ее словам, угрозы связаны с тем, что Якименко неоднократно обращался к украинскому омбудсмену и представителям дипломатических учреждений Украины, после чего осуществлялись проверки колонии, где содержится украинских политзаключенный.
"Гражданина Украины, которого незаконно удерживают в" ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской областии "планируют перевести в тюремную больницу, якобы для лечения. Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - сообщила Денисова.
Также украинский омбудсмен отметила, что несмотря на требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, он до сих пор не осмотрен врачами. При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует на обращения Денисовой.
"Поэтому снова обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", - написала Денисова.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-