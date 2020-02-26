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Espreso.tvОбществоУкраинская власть собирается выявлять коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения, - Устинова

Украинская власть собирается выявлять коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения, - Устинова

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, для выявления коронавируса будут использоваться тест-системы российского происхождения

Об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV заявила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Народный депутат также отметила, что эти тест-системы не были тестированы, поскольку в Украине нет инфицированных коронавирусом.

"В Украине нет зараженных людей, на которых можно было бы протестировать, работает эта система или нет", - заявила Устинова.

Также народный депутат опровергает слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который в комментарии "Украинской Правде" заявил, что указанная информация не соответствует действительности.

"Мне странно слышать слова господина Данилова о том, что информация не соответствует действительности, когда есть официальный протокол Совета национальной безопасности и обороны, в котором как раз название компании, и даже не только название компании, но и руководитель компании - написаны с ошибками, так чтобы это трудно было найти", - сказала Устинова.

Народный депутат уточнила, что компания является украинской, то есть зарегистрирована на территории Украины, однако основатели компании связаны с Российской Федерацией.

Кроме того, госпожа Александра добавила, что для тест-системы используются реагенты, которые также имеют российское происхождение.

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