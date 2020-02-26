Украина поражает на Берлинале

26 февраля, 2020, 16:38

С 20 февраля продолжается Берлинский кинофестиваль, в рамках которого происходит профессиональный кинорынок European Film Market - EFM

В этом году украинский стенд поражает гостей не только масштабом, но и креативностью. Изюминкой стенда стала технология дополненной реальности, с помощью которой посетители могут посмотреть видео, отражающие многообразие украинских локаций, фильмов и мощностей индустрии.

Увеличилась и активность украинской делегации, в состав которой вошли продюсеры, режиссеры, кастинг директора, актеры, представители арт-департаментов съемочных групп и даже ... каскадеры!

За первые дни на украинском национальном стенде состоялись встречи с более чем 70-ю потенциальными международными партнерами, среди них - Международный кинофестиваль в Торонто, Европейская ассоциация независимых продюсеров (CEPI), Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), а также стенд оценили официальные делегации с участием Министра культуры Литвы г-на Миндаугаса Кветкаускаса и Министра культуры Узбекистана г-на Озодбека Назарбекова.

В рамках Country Session на Co-Production market Председатель Ассоциации киноиндустрии Украины Евгения Яцута представила возможности наших продакшенов. Вместе с Украиной участниками мероприятия в этом году были Польша, Чили, Колумбия, Ирландия, Италия и Тайвань. Представители отобранных стран представили свои возможности и дали ответы на вопрос о сопродюсировании и особенностях получения государственнотго финансирования.