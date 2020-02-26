Трамп продлил на год антироссийские санкции из-за агрессии против Украины
26 февраля, 2020, 07:42
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России, которые были введены из-за агрессии против Украины
Ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2021, сообщает пресс-центр Белого дома .
"Действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применения силы в Украине, продолжают быть чрезвычайной угрозой нацбезопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", - говорится в сообщении.
Впервые антироссийские санкции были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевались и расширялись.
Сейчас конгрессмены обсуждают новый пакет антироссийских санкций из-за сообщения о возможном вмешательстве Москвы в следующие выборы президента США.
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