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Espreso.tvОбществоТест-системы на коронавирус COVID-19 отправят в 3 западные области

Тест-системы на коронавирус COVID-19 отправят в 3 западные области


фото: reuters
Первыми тест-системы для выявления коронавируса получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области

Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах, передает РБК-Украина.

По его словам, первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Именно потому, что в этих регионах проживает больше всего людей, работающих в Италии.

"Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии", - сказал Кузин.

Также состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.

"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы также проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров", - добавил он.

  • Напомним, 25 февраля в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на коронавирус
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