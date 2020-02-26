Тест-системы на коронавирус COVID-19 отправят в 3 западные области

26 февраля, 2020, 17:10

Первыми тест-системы для выявления коронавируса получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области

Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах, передает РБК-Украина.

По его словам, первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Именно потому, что в этих регионах проживает больше всего людей, работающих в Италии.

"Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии", - сказал Кузин.

Также состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.

"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы также проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров", - добавил он.