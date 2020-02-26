Студентам из линии соприкосновения будут выплачивать социальные стипендии, - Гончарук

26 февраля, 2020, 12:08

26 февраля на заседании правительства было принято решение о выплате социальных стипендий для студентов ПТУ, колледжей и вузов с линии соприкосновения

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины.

Пресс-служба сообщает, что на заседании было принято решение выплачивать стипендии для студентов учреждений профессионального перед высшего образования - 890 грн; для студентов учреждений высшего образования - 1180 грн; для студентов учреждений профессионального перед высшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 грн.

Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.