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Espreso.tvОбществоСтудентам из линии соприкосновения будут выплачивать социальные стипендии, - Гончарук

Студентам из линии соприкосновения будут выплачивать социальные стипендии, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
26 февраля на заседании правительства было принято решение о выплате социальных стипендий для студентов ПТУ, колледжей и вузов с линии соприкосновения

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины.

Пресс-служба сообщает, что на заседании было принято решение выплачивать стипендии для студентов учреждений профессионального перед высшего образования - 890 грн; для студентов учреждений высшего образования - 1180 грн; для студентов учреждений профессионального перед высшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 грн.

Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

 

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