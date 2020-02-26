СБУ разоблачила пропагандисток сепаратизма в приграничных с РФ областях
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах в запрещенной в Украине соцсети сепаратистский контент - призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности страны. Пропагандистка популяризировала террористические организации "ЛНР" и "ДНР" и поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Контент о "русском мире" злоумышленница получала из российских пропагандистских интернет-изданий и с сайтов подконтрольных РФ террористов.
Жительница Конотопа в соцсетях агитировала за так называемую Новороссию и продвигала идею создания "Сумской народной республики".
По месту жительства злоумышленниц правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности. Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительницу Конотопа подозревают по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-