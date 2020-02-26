СБУ разоблачила пропагандисток сепаратизма в приграничных с РФ областях

26 февраля, 2020, 20:33

В Мариуполе Донецкой области и в Конотопе Сумской области СБУ разоблачила двух пропагандисток сепаратизма, которые распространяли идеи "русского мира" через Интернет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах в запрещенной в Украине соцсети сепаратистский контент - призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности страны. Пропагандистка популяризировала террористические организации "ЛНР" и "ДНР" и поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Контент о "русском мире" злоумышленница получала из российских пропагандистских интернет-изданий и с сайтов подконтрольных РФ террористов.

Жительница Конотопа в соцсетях агитировала за так называемую Новороссию и продвигала идею создания "Сумской народной республики".

По месту жительства злоумышленниц правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности. Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительницу Конотопа подозревают по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.