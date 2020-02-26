Самая масштабная утилизация алкоголя в Украине: на Львовщине выльют 37 тыс. бутылок
Об этом сообщает hromadske .
"Утилизация проходит в городке Винники неподалеку от Львова на специальном предприятии, выбранном межрегиональным управлением Минюста. В целом должны утилизировать 37 тыс. бутылок алкоголя", - говорится в сообщении.
Напитки изъяли в рамках уголовного производства о конфискации незаконного изготовления алкогольных напитков, которые не соответствуют требованиям и оклеены марками активного налога.
"Это начало утилизации огромной партии поддельного алкоголя. Мы его будем уничтожать следующим образом: открывать бутылки, и выливать алкоголь в бочки, а затем добавим специальный краситель. Затем этот алкоголь будет увезен на очистные сооружения", - сказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, эту партию изъяли еще в 2014 году на Хмельнитчине. Из-за продолжительных судов алкоголь утилизируют только сейчас.
Все 37 тысяч бутылок с поддельным алкоголем сливают в бочки, затем этот алкоголь отвезут на очистные сооружения pic.twitter.com/9SkaeDPPTS- hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020
На Львовщине началась крупнейшая в истории Украины утилизация поддельного алкоголя - обезвреживают 37 тысяч бутылок, которые еще в 2014 году изъяли на Хмельнитчине pic.twitter.com/pob2X8ihOB- hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020
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