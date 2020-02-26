Самая масштабная утилизация алкоголя в Украине: на Львовщине выльют 37 тыс. бутылок

Об этом сообщает hromadske .

"Утилизация проходит в городке Винники неподалеку от Львова на специальном предприятии, выбранном межрегиональным управлением Минюста. В целом должны утилизировать 37 тыс. бутылок алкоголя", - говорится в сообщении.

Напитки изъяли в рамках уголовного производства о конфискации незаконного изготовления алкогольных напитков, которые не соответствуют требованиям и оклеены марками активного налога.

"Это начало утилизации огромной партии поддельного алкоголя. Мы его будем уничтожать следующим образом: открывать бутылки, и выливать алкоголь в бочки, а затем добавим специальный краситель. Затем этот алкоголь будет увезен на очистные сооружения", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, эту партию изъяли еще в 2014 году на Хмельнитчине. Из-за продолжительных судов алкоголь утилизируют только сейчас.

Все 37 тысяч бутылок с поддельным алкоголем сливают в бочки, затем этот алкоголь отвезут на очистные сооружения pic.twitter.com/9SkaeDPPTS - hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020