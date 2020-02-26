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Espreso.tvОбществоСачок на голову и дезинфекция на месте: китайский спецназ проводит жесткие тренировки по задержанию больных с короновирусом

Сачок на голову и дезинфекция на месте: китайский спецназ проводит жесткие тренировки по задержанию больных с короновирусом


фото: reuters
СМИ опубликовали видео жесткой тренировки полицейского спецназа из китайской провинции Хэнань по задержанию граждан Китая, вероятно инфицированных коронавирусом

Ролик обнародовало британское издание The Telegraph.

На нем видно, как спецназовец из китайского SWAT (элитное подразделение спецназа полиции), одетый в защитную униформу и бронежилет, держа баллистический щит в руках останавливает автомобиль с актером, на которого надета медицинская маска.

Представитель местных органов власти, стоящей за спиной силовика, требует у "инфицированного" покинуть транспортное средство. После того, как актер отказывается выполнить соответствующее требование и пытается уехать, его авто блокирует бронемашина спецназа.

Затем спецназовцы задерживают "больного с коронавирусом", накинув ему сачок на голову, после чего дезинфицируют свою форму, экипировку и автомобиль.

Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).

 

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