Сачок на голову и дезинфекция на месте: китайский спецназ проводит жесткие тренировки по задержанию больных с короновирусом
Ролик обнародовало британское издание The Telegraph.
На нем видно, как спецназовец из китайского SWAT (элитное подразделение спецназа полиции), одетый в защитную униформу и бронежилет, держа баллистический щит в руках останавливает автомобиль с актером, на которого надета медицинская маска.
Представитель местных органов власти, стоящей за спиной силовика, требует у "инфицированного" покинуть транспортное средство. После того, как актер отказывается выполнить соответствующее требование и пытается уехать, его авто блокирует бронемашина спецназа.
Затем спецназовцы задерживают "больного с коронавирусом", накинув ему сачок на голову, после чего дезинфицируют свою форму, экипировку и автомобиль.
Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).
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