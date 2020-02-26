Российская теннисистка Шарапова объявила о завершении карьеры
Об этом Шарапова заявила в письме "Теннис, я говорю тебе до свидания", опубликованном журналом Vogue.
"Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игры, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю тебе до свидания", - написала Шарапова.
32-летняя Мария Шарапова - обладательница 36 титулов WTA (Женской теннисной ассоциации). Россиянка выиграла пять турниров "Большого шлема" и один итоговый турнир WTA. В ее активе победы на всех четырех "шлемах" - Australian Open, Roland Garros, Уимблдоне и US Open.
В 2016-2017 годах Шарапова отбывала дисквалификацию за допинг.
В 2019 году провела 15 матчей, из которых проиграла 7.
Tennis showed me the world-and it showed me what I was made of . It's how I tested myself and how I measured my growth . And so in whatever I might choose for my next chapter , my next mountain, I'll still be pushing. I'll still be climbing. I'll still be growing. Tennis-I'm saying goodbye.
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