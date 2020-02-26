Российская теннисистка Шарапова объявила о завершении карьеры

26 февраля, 2020, 15:22

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Об этом Шарапова заявила в письме "Теннис, я говорю тебе до свидания", опубликованном журналом Vogue.

"Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игры, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю тебе до свидания", - написала Шарапова.

32-летняя Мария Шарапова - обладательница 36 титулов WTA (Женской теннисной ассоциации). Россиянка выиграла пять турниров "Большого шлема" и один итоговый турнир WTA. В ее активе победы на всех четырех "шлемах" - Australian Open, Roland Garros, Уимблдоне и US Open.

В 2016-2017 годах Шарапова отбывала дисквалификацию за допинг.

В 2019 году провела 15 матчей, из которых проиграла 7.