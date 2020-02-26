Разведение войск: вопросы новых участков надо доработать, - представительница ОБСЕ в ТКГ

26 февраля, 2020, 19:37

Специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что вопрос дополнительных участков разведения сил на Донбассе требует доработки

Об этом сообщает Белта.

Она сказала, что на заседании Трехсторонней контактной группы стороны уделили много времени и усилий вопросу разведения войск.

"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - заявила Грау.

По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности.

При этом спецпредставитель ОБСЕ напомнила, что "главной причиной мирных жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины".

Также она добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена, обеспечения эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопрос особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Грау.

Также она сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.