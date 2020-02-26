Разведение войск: вопросы новых участков надо доработать, - представительница ОБСЕ в ТКГ
Об этом сообщает Белта.
Она сказала, что на заседании Трехсторонней контактной группы стороны уделили много времени и усилий вопросу разведения войск.
"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - заявила Грау.
По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности.
При этом спецпредставитель ОБСЕ напомнила, что "главной причиной мирных жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины".
Также она добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена, обеспечения эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
"Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопрос особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Грау.
Также она сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.
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