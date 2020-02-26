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Espreso.tvОбщество"Укрпочта" возобновила поставки в Китай

"Укрпочта" возобновила поставки в Китай


фото: minval
С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай, импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину

Об этом сообщает пресс служба "Укрпочты".

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", - говорится в сообщении.

Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китаю.

Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Также в пресс-службе добавили, что Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

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