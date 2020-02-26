"Укрпочта" возобновила поставки в Китай
Об этом сообщает пресс служба "Укрпочты".
Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китаю.
Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Также в пресс-службе добавили, что Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
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