"Украинский киберальянс" заявил о прекращении сотрудничества с государством до снятия обвинений в атаке аэропорта

26 февраля, 2020, 16:48

26 февраля на пресс-конференции члены "Украинского киберальянса" заявили о прекращении сотрудничества с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ

Об этом представители "Украинского киберальянса" рассказали на пресс-конференции по факту обысков в их домах для "Интерфакс-Украина".

"Украинский киберальянс" полностью прекращает сотрудничество с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения.

"Нас обвиняют как группу людей. То есть мы сидели все за клавиатурой и писали сообщения", - говорит киберэксперт Андрей Перевезий. Ровно за год до этого, киберэксперт Александр Галущенко нашел уязвимости Одесского аэропорта. Эти данные были переданы СБУ.

Отмечается, что главная цель "Украинского киберальянса" - помощь в развитии кибербезопасности Украины. "Если нас в этом (кибератаке, - ред.) обвиняют, значит наша помощь не нужна", - утверждает Перевезий.

Также эксперты отметили, что за все годы своей деятельности "их ни разу не обвиняли в чем-то подобном".

Сотрудники КОРДа (полиция особого назначения, - ред.) сломали двери, перерезали кабель интернета и пугали соседей, которые возвращались вечером с работы, отмечает Перевезий. Он добавил, что в постановлении об обыске не было указано имя следователя.

Также Перевезий отметил, что у его малолетней дочери изъяли телефона во время обыска.

"Если бы мы вчера передали данные о киберуязвимости в международную организацию, Одесский аэропорт бы закрыли для международных рейсов", - утверждают участники Альянса.

"Уже несколько лет правоохранительные органы не имеют права изымать технику - нужно делать ее копию. Следователь сначала должен убедиться, что техника имеет информацию, касающуюся дела, а не просто забирать ее", - отметил адвокат Андрей Левковец, представляющий интересы Киберальянса.

Ответственность за киберугрозы переводится на тех, кто хотел ее предупредить, считает Левковец. Ориентировочную стоимость изъятой техники сейчас устанавливают. После получения этой цифры, будут обращаться с жалобой на возвращение собственности.

Если бы у нас было законодательство, которое регулировало бы объекты критической инфраструктуры, в частности, аэропорты, то дело обстояло бы иначе, утверждают члены "Украинского киберальянса".

"Теперь не будет публикаций, не будет ночных звонков, не будет помощи с нашей стороны органам государственной власти, все остановилось", - подытожил киберэксперт Александр Галущенко.

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