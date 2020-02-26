"Трубу прорвало": обнародовали запись якобы разговора об обысках в доме Аласании

14 августа тогдашний директор ГБР Роман Труба заслушал еще одну медийную дело. Докладчик - бывший следователь ГБР Олег Корецкий.

В записи звучат голоса людей, похожих на Трубу и Корецкого.

"Он говорит, что журналистов Национальной общественной телекомпании долгое время прослушивают в рамках дела какого-то американского фонда. Обыски, которые Корецкий остановил, состоялись две недели - 30 августа 2019. Международные организации назвали их давлением на свободу слова", - говорится в сообщении.

Корецкий: у нас такая ситуация, которая называется Аласания. Национальная общественная телерадиокомпания. Знаете об этом? Зураб Аласания

Труба Ну?

Корецкий Смотрите. У нас есть производства с СБУ-шников. Там стоят НСРД. Двойки и вся х ** ня.

Труба: почем?

Корецкий: по тому, что они пи ** ять деньги американские. Там есть фонд на миллиард. Общественное.

Труба: Аласания - это Аваков!

Корецкий: я не знаю, сейчас. Это все начиналось раньше, Роман Михайлович. Вопрос в чем. У нас на НСРД они достаточно ... Я хочу увидеть эти НСРД. Максим Резниченко планировал на завтра обыск. Я отложил.

Труба: сколько?

Корецкий: там несчастных восемь обысков: в квартире Аласания. Смотрите, это расстановка этих обысков ... Смотрите, есть фонд при Национальном государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали.

Труба: здесь не за это идет речь. Здесь речь идет о покупке каких видеокамер.

Корецкий: Я вам рассказываю. Это за бабки этого фонда все делается. Они пи ** ять на этом. То есть они покупают эти камеры в 10 раз дороже. И мы это НСРД поставили. Там включаются определенные разговоры. Но я хочу это НСРД сам послушать. Я здесь операм не верю. Понимаете?