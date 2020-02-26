"Трубу прорвало": обнародовали запись якобы разговора об обысках в доме Аласании
14 августа тогдашний директор ГБР Роман Труба заслушал еще одну медийную дело. Докладчик - бывший следователь ГБР Олег Корецкий.
В записи звучат голоса людей, похожих на Трубу и Корецкого.
Корецкий: у нас такая ситуация, которая называется Аласания. Национальная общественная телерадиокомпания. Знаете об этом? Зураб Аласания
Труба Ну?
Корецкий Смотрите. У нас есть производства с СБУ-шников. Там стоят НСРД. Двойки и вся х ** ня.
Труба: почем?
Корецкий: по тому, что они пи ** ять деньги американские. Там есть фонд на миллиард. Общественное.
Труба: Аласания - это Аваков!
Корецкий: я не знаю, сейчас. Это все начиналось раньше, Роман Михайлович. Вопрос в чем. У нас на НСРД они достаточно ... Я хочу увидеть эти НСРД. Максим Резниченко планировал на завтра обыск. Я отложил.
Труба: сколько?
Корецкий: там несчастных восемь обысков: в квартире Аласания. Смотрите, это расстановка этих обысков ... Смотрите, есть фонд при Национальном государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали.
Труба: здесь не за это идет речь. Здесь речь идет о покупке каких видеокамер.
Корецкий: Я вам рассказываю. Это за бабки этого фонда все делается. Они пи ** ять на этом. То есть они покупают эти камеры в 10 раз дороже. И мы это НСРД поставили. Там включаются определенные разговоры. Но я хочу это НСРД сам послушать. Я здесь операм не верю. Понимаете?
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